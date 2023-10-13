Виробник електромобілів також очікує, що його податковий кредит скоротиться вдвічі на початку 2024 року і це призведе до зростання цін на машини, але не повинно вплинути на оренду.

Tesla має схильність миттєво змінювати свої схеми ціноутворення та оновлювати моделі автомобілів. На початку цього місяця Tesla знизила ціни на Model 3 і Y. Крім того, автовиробник також представив нову модель Y початкового рівня, яка, ймовірно, оснащена акумуляторною батареєю фірми LFP.

Читайте також: Ціна на Tesla Model 3 впала до історичного мінімуму

Ціна на Tesla Model 3 2023 року стартує від 40 380 доларів, а Model Y – від 45 380 доларів. Кожен з цих транспортних засобів оснащений двигунами, встановленими ззаду, і забезпечує запас ходу відповідно 272 і 260 миль відповідно до EPA. Але тепер покупці можуть вибрати найнижчу ціну оренди.

Після цього падіння цін Tesla щойно запровадила нижчі ціни на оренду, щоб врахувати зниження. Ціна оренди Model 3 RWD становить 349 доларів на місяць на 36 місяців із знижкою на 4500 доларів. Ціна оренди включає 10 000 миль на річній основі. Фактично оренда седана на три роки коштуватиме 18 154 доларів. Крім ціни оренди, Tesla стягує плату за придбання в розмірі 695 доларів США та плату за відчуження в розмірі 395 доларів США в кінці (з урахуванням орієнтовної ціни оренди).

Ціна місячної оренди Model Y трохи вища, ніж Model 3. Вартість оренди Model Y становить 399 доларів на місяць на 36 місяців з тими самими початковими внеском 4500 доларів. Його тривалість однакова --- 10 000 миль. Загальна ціна лізингу Model Y від Tesla становить 19 954 доларів з усіма додатковими комісіями.

На додаток до угоди про оренду, Tesla оновила свій податковий кредит у розмірі 7500 доларів США для Model 3. Тепер він виглядає наступним чином: «Усі нові транспортні засоби Model 3 наразі мають право на федеральний податковий кредит для відповідних покупців. Очікується, що податковий кредит у розмірі 7500 доларів США зменшиться до 31 грудня до 3750 доларів США в очікуванні федеральних вказівок. Прийміть доставку, щоб гарантувати повний стимул». Оскільки всі електромобілі, незалежно від місця виробництва, мають право на податковий кредит на оренду в розмірі 7500 доларів США, це не повинно вплинути на ціни оренди Tesla.

Важливо відзначити, що орендні угоди Tesla сумно відомі великим застереженням. Зокрема, Tesla не дозволить клієнтам викупити електромобіль після закінчення терміну оренди. Тим не менш, з майбутнім північноамериканським дебютом оновленої моделі Highland Model 3 ці ціни на оренду можуть ще більше знизитися, оскільки Tesla, ймовірно, доведеться звільнити місце для останнього варіанту.