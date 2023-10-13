Производитель электромобилей также ожидает, что его налоговый кредит сократится вдвое в начале 2024 года, что приведет к росту цен на машины, но не должно повлиять на аренду.

Tesla склонна мгновенно изменять свои схемы ценообразования и обновлять модели автомобилей. В начале этого месяца Tesla снизила цены на Model 3 и Y. Кроме того, автопроизводитель также представил новую модель Y начального уровня, предположительно оснащенную аккумуляторной батареей фирмы LFP.

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Цена на Tesla Model 3 в 2023 году стартует от 40 380 долларов, а Model Y – от 45 380 долларов. Каждое из этих транспортных средств оснащено двигателями, установленными сзади, и обеспечивает запас хода соответственно 272 и 260 миль в соответствии с EPA. Но теперь покупатели могут выбрать самую низкую цену аренды.

После этого падения цен Tesla только ввела более низкие цены на аренду, чтобы учесть снижение. Цена аренды Model 3 RWD составляет 349 долларов в месяц на 36 месяцев со скидкой в 4500 долларов. Цена аренды включает в себя 10 000 миль на годовой основе. Фактически аренда седана на три года обойдется в 18 154 долларов. Помимо цены аренды, Tesla взимает плату за покупку в размере 695 долларов США и плату за отчуждение в размере 395 долларов США в конце (с учетом ориентировочной цены аренды).

Цена месячной аренды Model Y несколько выше, чем Model 3. Стоимость аренды Model Y составляет 399 долларов в месяц на 36 месяцев с теми же первоначальными взносами 4500 долларов. Его продолжительность одинакова - 10 000 миль. Общая цена лизинга Model Y от Tesla составляет 19954 долларов со всеми дополнительными комиссиями.

В дополнение к соглашению об аренде, Tesla обновила свой налоговый кредит в размере 7500 долларов США для Model 3. Теперь он выглядит следующим образом: «Все новые транспортные средства Model 3 имеют право на федеральный налоговый кредит для соответствующих покупателей. Ожидается, что налоговый кредит в размере 7500 долларов США уменьшится к 31 декабря до 3750 долларов США в ожидании федеральных указаний. Примите доставку, чтобы обеспечить полный стимул». Поскольку все электромобили независимо от места производства имеют право на налоговый кредит на аренду в размере 7500 долларов США, это не должно повлиять на цены аренды Tesla.

Важно отметить, что арендные сделки Tesla печально известны большой оговоркой. В частности, Tesla не позволит клиентам выкупить электромобиль по истечении срока аренды. Тем не менее с будущим североамериканским дебютом обновленной модели Highland Model 3, эти цены на аренду могут еще больше снизиться, поскольку Tesla, вероятно, придется освободить место для последнего варианта.