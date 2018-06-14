З фільму 1995 року, з Пірсом Броснаном у ролі Агента 007.

Коли мова заходить про Aston Martin DB5 з Бондіади, частіше згадують про Goldfinger 1964 року з Шоном Коннері – вони назавжди пов’язані історією. Однак є ще один DB5, котрий у 1995 році на деякий час став автомобілем Бонда у фільмі GoldenEye.

Згаданий вище DB5 з Goldfinger був проданий з аукціону за 4 мільйони доларів. Навряд чи його наступник зможе отримати таку ж ціну. Аукціонний дім Bonhams, котрий проведе торги за цей DB5 13 липня на Фестивалі швидкості у Гудвуді, розраховує продати спорткар за 1,6-2,14 мільйони доларів.

Фото: Aston Martin DB5 Джеймса Бонда / Bonhams

Цікаво, що новіший Aston Martin Vanquish іншого 007 – Деніела Крейга, нещодавно був проданий за $468 500.

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