Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ПАТ АвтоКрАЗ і залишив без змін рішення Господарського суду Києва, яким було задоволено позов Ощадбанку.

В результаті за борги в 899,4 мільйонів гривень Ощадбанку переходять акції п’яти підприємств, що раніше належали АвтоКрАЗу, повідомляє Finbalance.

Банк стягнув за борги з АвтоКрАЗу акції ПАТ Полтавський автоагрегатний завод, ПАТ Токмацький ковальсько-штампувальний завод, ПАТ Херсонський завод карданних валів, ПАТ Сімферопольський завод авторулів та ПАТ Кам’янець-Подільськавотагрегат.

Суд визначив спосіб реалізації акцій – шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження за початковою ціною, встановленою на рівні, не нижчому за звичайні ціни.

Нагадаємо, що КрАЗ показав цікаву новинку для українських військових.