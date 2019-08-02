Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ПАО АвтоКрАЗ и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева, которым был удовлетворен иск Ощадбанка.

В результате за долги в 899,4 миллиона гривен Ощадбанку переходят акции пяти предприятий, ранее принадлежавших АвтоКрАЗу, сообщает Finbalance.

Банк взыскал за долги с АвтоКрАЗа акции ПАО Полтавский автоагрегатный завод, ОАО Токмакский кузнечно-штамповочный завод, ПАО Херсонский завод карданных валов, ОАО Симферопольский завод авторулей и ОАО Каменец-Подольский авотагрегат.

Суд определил способ реализации акций – путем продажи на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного производства по начальной цене, установленной на уровне не ниже обычных цен.

Напомним, что КрАЗ показал интересную новинку для украинских военных.