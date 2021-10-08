Завдяки вбудованим відеокамерам та постійному запису, агресивного водія, що спровокував аварію, було заарештовано на місці.

Драматичні кадри з відеореєстратора Tesla Model X із Нової Зеландії зафіксували момент, коли водій автомобіля Mitsubishi Galant атакував машину у приступі справжньої дорожньої люті.

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На відео показано, як водій Model X проїжджає повз побитий Galant на дорозі біля аеропорту Окленда. Водій Mitsubishi, схоже, був ображений цим обгоном і негайно почав наздоганяти Tesla та їхати небезпечно близько позаду, висіти на хвості.

Повідомляється, що водій Galant рухатись так протягом кількох кілометрів, перш ніж обігнав електричний кросовер та різко загальмував перед ним. Водій Tesla сприйняв це як очевидну загрозу і спробував якнайшвидше поїхати звідти.

Та водій Galant не вгамувався і продовжив переслідувати Model X. Останній потрапив у більш інтенсивний трафік, що завадило йому піти від чорного Mitsubishi, водій якого знову прилаштувався перед Tesla і різко загальмував, зупинившись посеред дороги. Водій Tesla знову втік.

Але й на цьому справа не закінчилась, оскільки водій чорного седана знову обігнав Tesla і провернув той же трюк знову, але цього разу з відчутними наслідками.

Після зіткнення водій Mitsubishi вийшов з автомобіля і намагався пробитись до салону Tesla, але незабаром на місце події прибула поліція.

Власник Galant одразу ж заявив, що в аварії винен водій Tesla. На жаль для нього, передня, бічна та задня камери Model X зняли всю сагу і правоохоронці затримали чоловіка на місці. Повідомляється, що Tesla отримала збитки на суму 45 000 доларів.