Tesla засуджена за шахрайство з клієнтами в Китаї, компанії призначено виплатити власнику повну вартість електрокара та моральну компенсацію у трикратному розмірі.

Ця історія почалась у червні 2019 року, коли Хан Чао придбав у офіційного дилера Tesla вживану Model S P85. Дилер повідомив покупцю, що його сертифікований вживаний електрокар ніколи не був у аварії, а після відновлення пройшов 200 випробувань. Виявилось, що це неправда.

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Попри запевнення дилера, у власника виникло так багато проблем з електрокаром, що він вирішив віддати його на перевірку незалежним експертам. І його найгірші підозри підтвердились. Експертиза показала, що автомобіль зазнав аварії, а його задня віконна стійка була замінена.

Хан Чао подав до суду на “Тесла” і місцевий суд визнав його правоту. Суд призначив компанії Teslaq повернути Чао гроші за автомобіль, а також виплатити утричі більшу суму компенсації, що в сумі складає 1 518 800 юанів (235 248 доларів).

Ситуація Чао заслуговує більш детального опису. 5 червня, менш ніж за тиждень, після придбання, йому довелося відвезти електрокар до сервісного центру Tesla для ремонту. Він робив це ще п'ять разів, поки його автомобіль не перестав працювати на швидкості 120 км/год на дорозі. Чао сказав, що почув гучний шум, на приладовій панелі з’явилося п'ять кодів несправностей, а педаль газу “провалилась”. На щастя, йому вдалося з’їхати на узбіччя, не завдавши аварії.

Після цього Чао вирішив, що електрокара занадто проблемний та намагався повернути свої гроші дружнім способом. Дилер Tesla відмовився повернути гроші та забрати проблемний автомобіль. Тоді Чао звернувся до Бюро нагляду за ринком та адміністрації для посередництва у переговорах. В організації йому порадили віддати машину на експертизу Wanfeng, що він і зробив у листопаді 2019 року. Експерти визначили, що на його автомобілі були зрізані та замінені оригінальна задня віконна стійка з лівого боку та ліве заднє крило. Всупереч тому, що заявляв дилер Tesla, це означало, що транспортний засіб раніше був у ДТП.

Оскільки дилер відмовився повернути йому гроші, Чао спробував подати до суду на виробника електромобілів у своєму місті Тяньцзінь. Однак штаб-квартира Tesla знаходиться в Пекіні, що дозволило компанії подати спір про юрисдикцію. Щоб прискорити процес, Чао подав позов до Пекіна 10 березня 2020 року.

Позов містив кілька дивних пунктів. Tesla спочатку оскаржила оцінку і попросила нову. Коли в результаті було зазначено, що ремонт вплинув на безпеку та амортизацію автомобіля, Tesla назвала оцінку “непрофесійною”.

Експерти представили суду документи попереднього власника, які підтверджують, що автомобіль потрапив у ДТП. Однак Tesla намагалася довести, що пошкодження не є структурним. Якби це було так, єдиним можливим ремонтом була б заміна всієї рами. Крім того, Tesla, ніби-то, нічого не знала про ремонт авто. Та відмовка не допомогла і 4 грудня 2020 року компанія була засуджена у першій інстанції. Пекінський суд заявив, що Tesla несе об’єктивну відповідальність і має знати справжні умови автомобіля.

Рішенням суду, Tesla було призначено виплатити Чао 379 700 юанів (58 812 доларів), плюс 1 339 100 юанів (176 436 доларів) у якості моральної компенсації. Tesla оскаржила це рішення 6 грудня 2020 року. Апеляція ґрунтувалась на висновках двох експертів від Tesla, які, за словами Чао, навіть не бачили машину, а робили аналіз на основі фотографій. Попри це, апеляційний суд знову підтримав Чао та залишив попереднє рішення справи в силі вердиктом від 16 вересня 20201 року.

Чао відсвяткував перемогу публікацією на своїй сторінці у соцмережі Weibo, де написав, що на захист прав споживача знадобилось 755 днів.