Tesla осуждена за мошенничество с клиентами в Китае, компании назначено выплатить владельцу полную стоимость электрокара и моральную компенсацию в трехкратном размере.

Эта история началась в июне 2019 года, когда Хан Чао приобрел у официального дилера подержанную Tesla Model S P85. Дилер сообщил покупателю, что его сертифицированный подержанный электрокар никогда не был в аварии, а после восстановления прошел 200 испытаний. Оказалось, что это неправда.

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Несмотря на заверения дилера, у владельца возникло так много проблем с электрокаром, что он решил отдать его на проверку независимым экспертам. И его худшие подозрения подтвердились. Экспертиза показала, что автомобиль потерпел крушение, а его задняя оконная стойка была заменена.

Хан Чао подал в суд на “Тесла” и местный суд признал его правоту. Суд назначил компании Tesla вернуть Чао деньги за автомобиль, а также выплатить втрое большую сумму компенсации, что в сумме составляет 1 518 800 юаней (235 248 долларов).

Ситуация Чао заслуживает более детального описания. 5 июня, менее чем через неделю, после приобретения, ему пришлось отвезти электрокар в сервисный центр Tesla для ремонта. Он делал это еще пять раз, пока его автомобиль не перестал работать на скорости 120 км/ч на дороге. Чао сказал, что услышал громкий шум, на приборной панели появилось пять кодов неисправностей, а педаль газа “провалилась”. К счастью, ему удалось съехать на обочину, не нанеся аварии.

После этого Чао решил, что электрокара слишком проблемный и пытался вернуть свои деньги дружественным способом. Дилер Tesla отказался вернуть деньги и забрать проблемный автомобиль. Тогда Чао обратился в Бюро надзора за рынком и администрацию для посредничества в переговорах. В организации ему посоветовали отдать машину на экспертизу Wanfeng, что он и сделал в ноябре 2019 года. Эксперты определили, что на его автомобиле были срезаны и заменены оригинальная задняя оконная стойка с левой стороны и левое заднее крыло. Вопреки тому, что заявлял дилер Tesla, это означало, что транспортное средство ранее было в ДТП.

Поскольку дилер отказался вернуть ему деньги, Чао попытался подать в суд на производителя электромобилей в своем городе Тяньцзинь. Однако штаб-квартира Tesla находится в Пекине, что позволило компании подать спор о юрисдикции. Чтобы ускорить процесс, Чао подал иск в Пекин 10 марта 2020 года.

Иск содержал несколько странных пунктов. Tesla сначала оспорила оценку и попросила новую. Когда в результате было отмечено, что ремонт повлиял на безопасность и амортизацию автомобиля, Tesla назвала оценку “непрофессиональной”.

Эксперты представили суду документы предыдущего владельца, которые подтверждают, что автомобиль попал в ДТП. Однако Tesla пыталась доказать, что повреждение не является структурным. Если бы это было так, единственным возможным ремонтом была бы замена всей рамы. Кроме того, Tesla, будто ничего не знала о ремонте авто. Та отговорка не помогла и 4 декабря 2020 года компания была осуждена в первой инстанции. Пекинский суд заявил, что Tesla несет объективную ответственность и должна знать истинные условия автомобиля.

Решением суда, Tesla было назначено выплатить Чао 379 700 юаней (58 812 долларов), плюс 1 339 100 юаней (176 436 долларов) в качестве моральной компенсации. Tesla обжаловала это решение 6 декабря 2020 года. Апелляция основывалась на выводах двух экспертов от Tesla, которые, по словам Чао, даже не видели машину, а делали анализ на основе фотографий. Несмотря на это, Апелляционный суд вновь поддержал Чао и оставил предыдущее решение дела в силе вердиктом от 16 сентября 20201 года.

Чао отпраздновал победу публикацией на своей странице в соцсети Weibo, где написал, что в защиту прав потребителя понадобилось 755 дней.