Роскошный кроссовер Lyriq американцы обозначают 2023 модельным годом, что означает его появление на рынке в 2022 году. Всю первую партию из 1500 машин заказали со 100-долларовым депозитом за чрезвычайно короткое время, после открытия приема резерваций.

Cadillac является люксовым брендом в портфеле General Motors, поэтому появление первого электрокара марки ждет много поклонников. А тот факт, что Cadillac Lyriq можно (было) заказать с мизерным депозитом в 100 долларов, спровоцировал молниеносную распродажу первой партии.

Также интересно: С конвейера Rivian наконец сошел первый электрический пикап R1T

В субботу 18 сентября компания Cadillac начала принимать заказы на свой первый серийный электромобиль – роскошный кроссовер Lyriq, а уже через 20 минут прекратила резервации, поскольку весь тираж первой серии машин Debut Edition нашел своих владельцев. Покупатели начнут получать электрокары во втором квартале 2022 года, если все пойдет по плану.

Интересно, что производитель не сообщал, в чем заключаются особенности дебютного выполнения Cadillac Lyriq. Портал Electrek, со ссылкой на одного из дилеров в США, сообщает, что первая партия машин насчитывает 1500 автомобилей. Полная стартовая стоимость Lyriq составит 59 990 долларов.

Представленный в апреле электрический кроссовер получил оригинальную внешность, 33-дюймовый изогнутый экран мультимедийной системы и фирменный магистральный автопилот Super Cruise.

В движение Lyriq приводит 340-сильная электрическая установка, которая питается от батареи 100 киловатт-часов. Cadillac обещает пробег в 480 километров на одном заряде и возможность восстановить запас хода на 120 километров за 10 минут.

Фото: Cadillac Lyriq / Cadillac