Розкішний кросовер Lyriq американці позначають 2023 модельним роком, що означає його появу на ринку у 2022-му. Усю першу партію з 1500 машин замовили зі 100-доларовим депозитом за надзвичайно короткий час, після відкриття приймання резервацій.

Cadillac є люксовим брендом у портфелі General Motors, тому на появу першого електрокара марки чекає багато шанувальників. А той факт, що Cadillac Lyriq можна (було) замовити з мізерним депозитом у 100 доларів, спровокував блискавичний розпродаж першої партії.

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В суботу 18 вересня компанія Cadillac почала приймати замовлення на свій перший серійний електромобіль – розкішний кросовер Lyriq, а вже за 20 хвилин припинила резервації, оскільки весь тираж першої серії машин Debut Edition знайшов своїх власників. Покупці почнуть отримувати електрокари у другому кварталі 2022 року, якщо усе йтиме за планом.

Цікаво, що виробник не повідомляв, у чому полягають особливості дебютного виконання Cadillac Lyriq. Портал Electrek, з посиланням на одного з дилерів у США, повідомляє, що перша партія машин налічує 1500 автомобілів. Повна стартова вартість Lyriq складе 59 990 доларів.

Представлений у квітні електричний кросовер отримав оригінальну зовнішність, 33-дюймовий вигнутий екран мультимедійної системи та фірмовий магістральний автопілот Super Cruise.

У рух Lyriq призводить 340-сильна електрична установка, яка живиться від батареї 100 кіловат-годин. Cadillac обіцяє пробіг у 480 кілометрів на одному заряді та можливість відновити запас ходу на 120 кілометрів за 10 хвилин.

Фото: Cadillac Lyriq / Cadillac