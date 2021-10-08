Благодаря встроенным видеокамерам и постоянной записи агрессивный водитель, спровоцировавший аварию, был арестован на месте.

Драматические кадры с видеорегистратора Tesla Model X с Новой Зеландии зафиксировали момент, когда водитель автомобиля Mitsubishi Galant атаковал машину в приступе настоящей дорожной ярости.

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На видео показано, как водитель Model X проезжает мимо побитого Galant на дороге возле аэропорта Окленда. Водитель Mitsubishi, похоже, был оскорблен этим обгоном и немедленно начал догонять Tesla и ехать опасно близко позади, висеть на хвосте.

Сообщается, что водитель Galant двигался так в течение нескольких километров, прежде чем обогнал электрический кроссовер и резко затормозил перед ним. Водитель Tesla воспринял это как очевидную угрозу и попытался как можно быстрее уехать оттуда.

Но водитель Galant не угомонился и продолжил преследовать Model X. Последний попал в более интенсивный трафик, что помешало ему уйти от черного Mitsubishi, водитель которого снова пристроился перед Tesla и резко затормозил, остановившись посреди дороги. Водитель Tesla снова убежал.

Но и на этом дело не закончилось, поскольку водитель черного седана снова обогнал Tesla и провернул тот же трюк снова, но на этот раз с ощутимыми последствиями.

После столкновения водитель Mitsubishi вышел из автомобиля и пытался пробиться в салон Tesla, но вскоре на место происшествия прибыла полиция.

Владелец Galant сразу же заявил, что в аварии виноват водитель Tesla. К сожалению для него, передняя, ​​боковая и задняя камеры Model X сняли всю сагу и правоохранители задержали мужчину на месте. Сообщается, что Tesla получила убытки в размере 45 тысяч долларов.