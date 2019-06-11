Гарна новина для справжніх фанатів бренду.

На честь свого 30-річного ювілею Lexus випускає преміум-кросовер Lexus RX 350 у новій комплектації Anniversary Edition.

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Комплектація лімітованої серії RX 350 базується на виконанні Executive+ і має стилістичні особливості та покращену техніку. Головна зміна – під капотом: удосконалений 3,5-літровий V6 у Anniversary Edition розвиває потужність до 300 к.с. Модель також оснащено 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач, завдяки чому 2-тонний кросовер розганяється до 100 км/год за 8,2 секнди.

Lexus RX 350 Anniversary Edition доступний із новітньою навігаційною системою, яка дозволяє миттєво визначити місцезнаходження та прокласти потрібний маршрут, користуючись мультимедійною системою з 12,3-дюймовим дисплеєм. Ювілейна версія Lexus RX 350 підтримує систему цифрового радіомовлення DAB-стандарту, а інноваційна аудіосистема з 12 динаміками та сабвуфером забезпечує чисте звучання. Оснащення новинки також включає бездротову зарядку для смартфона.

Серед інших особливостей Anniversary Edition – великий панорамний дах з секцією, що відчиняється у передній частині, особливі колеса та шильдики 30-th Anniversary Edition на кузові.

Нова комплектація також включає комплекс систем безпеки Lexus Safety System Plus (LLS+), який допомагає захистити водія та пасажирів. До пакету функцій зокрема входять: адаптивний круїз-контроль, система передаварійної безпеки, система автоматичного керування дальнім світлом та система сповіщення про виїзд зі смуги руху.

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