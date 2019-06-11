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В честь своего 30-летнего юбилея Lexus выпускает премиум-кроссовер Lexus RX 350 в новой комплектации Anniversary Edition.

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Комплектация лимитированной серии RX 350 базируется на исполнении Executive+ и имеет стилистические особенности и улучшенную технику. Главное изменение – под капотом: усовершенствованный 3,5-литровый V6 в Anniversary Edition развивает мощность до 300 л.с. Модель также оснащена 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, благодаря чему 2-тонный кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 8,2 секнди.

Lexus RX 350 Anniversary Edition доступен с новейшей навигационной системой, которая позволяет мгновенно определить местоположение и проложить нужный маршрут, пользуясь мультимедийной системой с 12,3-дюймовым дисплеем. Юбилейная версия Lexus RX 350 поддерживает систему цифрового радиовещания DAB-стандарта, а инновационная аудиосистема с 12 динамиками и сабвуфером обеспечивает чистое звучание. Оснащение новинки также включает беспроводную зарядку для смартфона.

Среди других особенностей Anniversary Edition – большой панорамный люк с секцией, которая открывается в передней части, особые колеса и шильдики 30-th Anniversary Edition на кузове.

Новая комплектация также включает комплекс систем безопасности Lexus Safety System Plus (LLS+), который помогает защитить водителя и пассажиров. В пакет функций в частности входят: адаптивный круиз-контроль, система предаварийной безопасности, система автоматического управления дальним светом и система оповещения о выезде из полосы движения.

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