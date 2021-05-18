З 11 по 18 червня на аукціоні Gooding & Company відбудуться торги за Ford GT-40 1969 року випуску. Визначність лота полягає в його порядковому номері. Це останній зібраний GT-40 першого покоління.

Кузов пофарбований у світло-блакитний колір, а білі вставки стилізовані під гоночну ліврею. Машина знаходиться в ідеальному стані. Більшу частину життя вона провела в гаражі, але недавно все ж пройшла процедуру ретельної реставрації.

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Експерти підтверджують: шасі з номером Р/1085 вийшло з воріт заводу останнім. Не уточнюється, який саме двигун V8 встановлений на цьому екземплярі. На GT-40 ставили мотори об’ємом 4,2, 4,7 і 7,0 літра. Ford взутий в колеса на 10 і 14-дюймових дисках. Це його рідна розмірність. З урахуванням повністю стокового стану автомобіль готовий для участі в ретро-змаганнях.

Ford GT-40 випускали в 1962-1969 роках. Всього побудували 105 машин. Гоночна версія чотири рази ставала переможцем Ле-Мана і повторила досягнення Ferrari, ставши другим в історії автомобілем, який переміг в двох і більш гонках з одним і тим же шасі. У 2004 році Ford випустив середньомоторний GT нового покоління в ретро-дизайні за мотивами оригінального GT-40.

У березні в Великобританії виставляли на продаж Ford GT-40 1966 року в рідкісної модифікації. Це один з всього 30 екземплярів моделі першої серії (Mk I) з допуском на дороги загального користування. 55-річна двухдверка перебуває в стані нової та повністю відповідає заводській комплектації.