С 11 по 18 июня на аукционе Gooding & Company состоятся торги за Ford GT-40 1969 года выпуска. Примечательность лота заключается в его порядковом номере. Это последний собранный GT-40 первого поколения.

Кузов окрашен в светло-голубой цвет, а белые вставки стилизованы под гоночную ливрею. Машина находится в идеальном состоянии. Большую часть жизни она провела в гараже, но недавно все же прошла процедуру тщательной реставрации.

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Эксперты подтверждают: шасси с номером Р/1085 вышло из ворот завода последним. Не уточняется, какой именно двигатель V8 установлен на этом экземпляре. На GT-40 ставили моторы объемом 4,2, 4,7 и 7,0 литра. Ford обут в колеса на 10 и 14-дюймовых дисках. Это его родная размерность. С учетом полностью стокового состояния автомобиль готов для участия в ретро-соревнованиях.

Ford GT-40 выпускали в 1962 – 1969 годах. Всего собрали 105 таких машин. Гоночная версия четыре раза становилась победителем Ле-Мана и повторила достижение Ferrari, став вторым в истории автомобилем, который победил в двух и больше гонках с одним и тем же шасси. В 2004 году Ford выпустил среднемоторный GT нового поколения в ретро-дизайне по мотивам оригинального GT-40.

В марте в Великобритании выставляли на продажу Ford GT-40 1966 года в редкой модификации. Это один из всего 30 экземпляров модели первой серии (Mk I) с допуском на дороги общего пользования. 55-летняя двухдверка находится в состоянии новой и полностью соответствует заводской комплектации.