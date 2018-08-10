Цікавий фотофакт. Мікроавтобус, що використовується, як мобільний зарядний пристрій для електрокарів, сам потребує допомоги.

Щось пішло не так, якщо мобільному зарядному пристрою потрібна допомога дизельного евакуатора. Не надто гарна реклама для фірми NIO.

Не так давно компанія NIO оголосила про нову послугу для своїх клієнтів – мобільну зарядку. Та ще й власників електрокарів інших марок запрошувала скористатись новим сервісом. Однак у китайські ЗМІ потрапило кілька фото, що компроментують нову службу.

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Нагадаємо, NIO – один з численних китайських стартапів, що займається розробкою та випуском електрокарів. Наразі фірма пропонує 7-місний електричний кросовер ES8, та готується вивести гіперкар ЕР9, а за ним – компактний кросовер ES6.

Як і решта аналогічних компаній з Піднебесної, NIO має чимало перешкод на своєму шляху: не маючи ліцензії на виробництво, фірма користується послугами автогіганта JAC, на усю величезну країну є лише кілька дилерських центрів, при цьому однією з головних цілей марки є вихід на біржу.

Аби успішно конкурувати з численими суперниками, NIO вирішила розширити пакет сервісних послуг для своїх клієнтів. А разом з тим ще й переманити клієнтів Тесли. Для цього у Пекіні та ще кількох мегаполісах на вулиці виїхали спеціальні зарядні фургони. Власник електрокара може викликати фірмовий фургон Nio і за юанів 180 (близько $25) поповнити заряд батареї своєї машини від нього. Зарядний фургон має пару батарей по 70 кВт*год, які за кілька хвилин віддадуть частину своєї енергії у розряджений електрокар. Та оскільки зарядний фургон віддає енергію з власних акамуляторів і не має ганератора – він і сам може розрядитись. Власне, це й трапилось з однією з таких машин.

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