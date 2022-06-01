Європейський підхід до здачі іспитів вирішили запровадити і в Україні. Створюючи нові питання орієнтувались на Францію.

Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ розробив більше 250 нових тестових питань до екзаменаційних білетів для складання теоретичного іспиту на водійські права. Про це повідомила прес-служба ГСЦ у соцмережі.

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"Головний сервісний центр МВС розробив для вас понад 250 нових тестових питань до екзаменаційних білетів для складання теоретичного іспиту. Також було додано абсолютно новий розділ "Панель приладів", розуміння якого необхідне для керування сучасними автомобілями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці тестові питання адаптовані до інноваційних рішень європейського формату, а саме - Франції, досвід якої було проаналізовано для прикладу, бо там значну увагу приділяють підвищенню культури водіння у цілому, поєднанню теоретичних і практичних навичок керування, безпеці всіх учасників дорожнього руху і прийняттю рішень у критичних ситуаціях.

При цьому в ГСЦ вказали, що кількість жертв ДТП за 2021 рік у Франції є удвічі меншою, ніж в Україні.