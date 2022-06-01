Европейский подход к сдаче экзаменов решили ввести и в Украине. Создавая новые вопросы ориентировались на аналогичные во Франции.

Главный сервисный центр Министерства внутренних дел разработал более 250 новых тестовых вопросов экзаменационных билетов для сдачи теоретического экзамена на водительские права. Об этом сообщила пресс-служба ГСЦ в соцсети.

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"Главный сервисный центр МВД разработал для вас более 250 новых тестовых вопросов экзаменационных билетов для сдачи теоретического экзамена. Также был добавлен совершенно новый раздел "Панель приборов", понимание которого необходимо для управления современными автомобилями", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти тестовые вопросы адаптированы к инновационным решениям европейского формата, а именно – Франции, опыт которой был проанализирован для примера, потому что там большое внимание уделяется повышению культуры вождения в целом, сочетанию теоретических и практических навыков управления, безопасности всех участников дорожного движения и принятию решений в критических ситуациях.

При этом в ГСЦ указали, что количество жертв ДТП за 2021 год во Франции вдвое меньше, чем в Украине.