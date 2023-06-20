Українські біженці повинні пройти техогляд, застрахувати свої машини та пообіцяти, що їхні авто колись покинуть територію Німеччини.

Влада Німеччини нарешті прийняла остаточне рішення щодо автомобілів на українській реєстрації, які знаходяться на території країни. Нові правила набувають чинності з 1 липня 2023 року. Вимоги до власників українських авто, а також кроки, які потрібно зробити, щоб узаконити своє перебування в Німеччині, детально описані в документі, оприлюдненому на сайті Федерального міністерства транспорту та цифровізації.

Згідно з інформацією, яку містить ця пам’ятка (надрукована українською мовою), перше, що потрібно зробити власникові зареєстрованого в Україні транспортного засобу – це подати заяви на отримання спеціального дозволу в державний орган з реєстрації. Це доступно лише особам, які визнані біженцями та мають відповідні реєстраційні документи.

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Обов’язковими умовами для отримання спеціального дозволу є:

наявне страхування транспортного засобу;

сертифікат про позитивно завершену перевірку безпеки транспортного засобу (техогляду);

декларація про те, що транспортний засіб не буде перебувати в Німеччині постійно.

Варто зазначити, що попри послаблення, які існували раніше, наразі влада Німеччини наполягає на обов’язковості страхування автоцивільної відповідальності, кажучи, що «водій повинен мати при собі «Зелену картку» або підтвердження про придбання прикордонної страховки» і нагадуючи про те, що згідно з німецькими законами, незастраховане авто можуть навіть конфіскувати.

Щодо декларації, то це має бути заява про те, що звичайне регулярне місцезнаходження автомобіля знаходиться не в Німеччині, бо інакше автомобіль підлягає негайної реєстрації. Однак, з 1 квітня 2024 року німецька реєстрація стане обов'язковою, без неї керування транспортним засобом у Німеччині після закінчення річного періоду або без відповідного спеціального дозволу не буде дозволено.

Між іншим, в документі вказано, що легкові автомобілі, а також причепи до них, на українській реєстрації звільняються від оподаткування транспортним податком на строк до одного року. Річний термін у цьому випадку рахується від дати перетинання кордону і оновлюється кожен раз, коли авто в’їжджає в країну. Це не стосується транспортних засобів, які використовуються для платного перевезення людей або товарів – на них податок має стягуватися за кожен календарний день, повністю або частково проведений у Німеччині.