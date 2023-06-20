Украинские беженцы должны пройти техосмотр, застраховать свои машины и пообещать, что их авто когда-нибудь покинут территорию Германии.

Власти Германии наконец-то приняли окончательное решение относительно автомобилей на украинской регистрации, которые находятся на территории страны. Новые правила вступают в силу с 1 июля 2023 года. Требования к владельцам украинских авто, а также шаги, которые нужно предпринять, чтобы узаконить свое пребывание в Германии, подробно описаны в документе, обнародованном на сайте Федерального министерства транспорта и цифровизации.

Согласно информации, содержащейся в этой памятке (на украинском языке), первое, что нужно сделать владельцу зарегистрированного в Украине транспортного средства – это подать заявление на получение специального разрешения в государственный орган по регистрации. Это доступно только лицам, признанным беженцами и имеющим соответствующие регистрационные документы.

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Обязательными условиями для получения специального разрешения являются:

наличие у транспортного средства страховки ;

сертификат о положительно завершенной проверке безопасности транспортного средства (техосмотра);

декларация про то, что транспортное средство не будет находиться в Германии постоянно.

Стоит отметить, что несмотря на ранее существовавшие послабления, власти Германии настаивают на обязательности страхования автогражданской ответственности, говоря о том, что «водитель должен иметь при себе «Зеленую карту» или подтверждение о приобретении пограничной страховки» и напоминая, что согласно с германскими законами, незастрахованные авто могут даже біть конфисковані.

Что касается декларации, то это должно быть заявление о том, что обычное регулярное местонахождение автомобиля находится не в Германии, потому что иначе автомобиль подлежит немедленной регистрации. Однако с 1 апреля 2024 года немецкая регистрация станет обязательной, без нее управление транспортным средством в Германии по истечении годового периода или без соответствующего специального разрешения не будет разрешено.

Между тем, в документе указано, что легковые автомобили, а также прицепы к ним, на украинской регистрации освобождаются от налогообложения транспортным налогом на срок до одного года. Годовой срок в этом случае считается от даты пересечения границы и обновляется каждый раз, когда автомобиль въезжает в страну. Это не касается транспортных средств, используемых для платной перевозки людей или товаров – на них налог должен взиматься за каждый календарный день, полностью или частично произведенный в Германии.