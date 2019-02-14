Як повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматуллін, інспектори з паркування, що працюватимуть у місті, отримали спецодяг. Він виклав світлини нової форми у соцмережі.

За його словами “Зовсім скоро небайдужі, ініціативні та активні українці- інспектори з паркування – вийдуть на вулиці Києва та розпочнуть боротьбу з незаконним паркуванням та недобросовісними водіями”, – написав Дмитро Рахматуллін.

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“Запуск інспекції запланований на декілька етапів. Штрафувати автомобілістів поки ніхто не буде. Під час першого етапу інспектори проводитимуть інформаційно-роз’яснювальну роботу, проте надалі ці службовці будуть уповноважені здійснювати фотофіксацію та штрафувати киян за неправильне паркування. А вже в травні можна буде впровадити третій етап, коли інспектори й поліція зможуть приймати більш суворі рішення. Тоді застосовуватиметься евакуація припаркованого з порушеннями транспорту”, повідомив Дмитро Рахматуллін