Как сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин, инспекторы по парковке, которые будут работать в городе, получили спецодежду. Он выложил фотографии новой формы в соцсети.

По его словам “Совсем скоро неравнодушные, инициативные и активные украинцы – инспекторы по парковке – выйдут на улицы Киева и начнут борьбу с незаконной парковкой и недобросовестными водителями”, – написал Дмитрий Рахматуллин.

Читайте также: Льготный период растаможивания заканчивается: что делать тем кто не успел

“Запуск инспекции запланирован на несколько этапов. Штрафовать автомобилистов пока никто не будет. Во время первого этапа инспекторы будут проводить информационно-разъяснительную работу, однако в дальнейшем эти служащие будут уполномочены осуществлять фотофиксацию и штрафовать киевлян за неправильную парковку. А уже в мае можно будет внедрить третий этап, когда инспекторы и полиция смогут принимать более суровые решения. Тогда будет применяться эвакуация припаркованного с нарушениями транспорта”, сообщил Дмитрий Рахматуллин