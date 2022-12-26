За минулий тиждень ціни на бензин просіли в гурті на 1,25 грн/л, при цьому вартість дизпального зменшилась на 0,5 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

На тижні кількість пропозицій високооктану була обмеженою. В п'ятницю, 23 грудня, придбати бензин А-95 можна було в західному регіоні країни в середньому за 42,5 грн/л, а діапазон торгівлі тут був у межах 40-45 грн/л. Також високооктан торгувався в південному регіоні за 43,5 грн/л, проте ресурс тут пропонували одна-дві компанії. В свою чергу, пропозицій «двійки» на цьому тижня взагалі не було на ринку.

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«Пропозиції бензинів сконцентровані на кордоні, продавці не мають бажання везти ресурс вглиб країни. Митне оформлення ускладнилось, машину, яка простояла на митниці тиждень, всі хочуть швидше продати та піти в новий рейс», — говорить один зі співрозмовників видання enkorr.

Ситуація з дизпальним дещо краща. Гуртові партії ДП в кінці тижня пропонувались в середньому за 50,75 грн/л, а торгівля велась у межах 47,5-53 грн/л (-0,5-1 грн/л до 16 грудня).

Найнижчу ціну на дизель зафіксовано в південному регіоні. Тут торгівлю вели в діапазоні 47,5-51 грн/л, а середня вартість знизилася на 1 грн/л, до 49 грн/л, порівняно з минулою п’ятницею. У західному регіоні дизпальне можна було придбати за 48,5-51 грн/л, при цьому середня ціна спустилась на 1,52 грн/л, до 49,75 грн/л. У північних і центральних регіонах цінники на ДП за тиждень скинули 0,5-1,0 грн/л (50-53 грн/л), і в середньому дизпальне в цих областях коштувало 52 та 52,75 грн/л відповідно.

«На ринку відчувається суттєве збільшення попиту, тим паче після того як в листопаді вибрали всі запаси. Проте оператори не встигають закрити всі потреби клієнтів, вагома причина цьому — затримки при імпорті та оформленню пального та напруженість в енергетичному секторі країни», — коментує ситуацію ще один оператор ринку.

За наявними даними, імпорт бензинів за 2 декади грудня склав 116 тис. т., що на 47% більше в порівнянні з таким же періодом листопада. По дизельному пальному імпорт за цей же період склав 403 тис. т. (+28% відносно останнього місяця осені).

«Ресурсна та цінова ситуація на оптовому ринку буде залежати від нормалізації електропостачання, оскільки це напряму впливає на попит та ритмічність імпорту», - вважають у «Консалтинговій групі А-95».