За прошедшую неделю цены на бензин просели в группе на 1,25 грн/л, при этом стоимость дизтоплива уменьшилась на 0,5 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

На неделе количество предложений высокооктана было ограничено. В пятницу, 23 декабря, приобрести бензин А-95 можно было в западном регионе страны в среднем за 42,5 грн/л, а диапазон торговли здесь был в пределах 40-45 грн/л. Также высокооктан торговался в южном регионе за 43,5 грн/л, однако ресурс здесь предлагали одна-две компании. В свою очередь, предложений двойки на этой неделе вообще не было на рынке.

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«Предложения бензинов сконцентрированы на границе, продавцы не хотят везти ресурс вглубь страны. Таможенное оформление усложнилось, машину, которая простояла на таможне неделю, все хотят побыстрее продать и пойти в новый рейс», — говорит один из собеседников издания enkorr.

Ситуация с дизтопливо несколько лучше. Оптовые партии ГП в конце недели предлагались в среднем за 50,75 грн/л, а торговля велась в пределах 47,5-53 грн/л (-0,5-1 грн/л до 16 декабря).

Самая низкая цена на дизель зафиксирована в южном регионе. Здесь торговлю вели в диапазоне 47,5-51 грн/л, а средняя стоимость снизилась на 1 грн/л, до 49 грн/л по сравнению с минувшей пятницей. В западном регионе дизтопливо можно приобрести за 48,5-51 грн/л, при этом средняя цена спустилась на 1,52 грн/л, до 49,75 грн/л. В северных и центральных регионах ценники на ГП за неделю сбросили 0,5-1,0 грн/л (50-53 грн/л), и в среднем дизтопливо в этих областях стоило 52 и 52,75 грн/л соответственно.

«На рынке ощущается существенное увеличение спроса, тем более после того, как в ноябре выбрали все запасы. Однако операторы не успевают закрыть все потребности клиентов, веская причина тому — задержки при импорте и оформлении горючего и напряженность в энергетическом секторе страны», — комментирует ситуацию еще один оператор рынка.

По имеющимся данным, импорт бензинов за 2 декады декабря составил 116 тыс. т., что на 47% больше по сравнению с таким же периодом ноября. По дизельному топливу импорт за этот же период составил 403 тыс. т. (+28% относительно последнего месяца осени).

"Ресурная и ценовая ситуация на оптовом рынке будет зависеть от нормализации электроснабжения, поскольку это напрямую влияет на спрос и ритмичность импорта", - считают в "Консалтинговой группе А-95".