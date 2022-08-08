Сильний спад економічної активності призвів до значного зниження попиту на пальне. Продукт є, але попиту на нього немає.

На початку серпня гуртові ціни на нафтопродукти продовжили падати. У п’ятницю, 5 серпня, в середньому по країні бензини А-95 в опті можна було придбати за 46,5 грн/л, що на 2 грн/л (на 4%) нижче, ніж тиждень тому. Дизельне пальне в середньому за тиждень втратило 3 грн/л (6%) й торгувалося на рівні 45,75 грн/л.

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Бензин 5 серпня пропонувався на ринку у межах цінового діапазону 45-49 грн, зменшившись за тиждень на 2-3 грн/л. Мінімальна ціна була зафіксована на півдні — 45 грн/л. Дещо дорожче бензин можна було придбати в західних областях – за 47 грн/л, а з просуванням углиб країни ціна зросла до 49 грн/л.

Діапазон торгівлі дизельним пальним був ширшим — 42-48 грн/л. Це на 3-4 грн/л дешевше, ніж тиждень тому.

«Ціна продовжує падати, з такими темпами наступного тижня будемо торгувати за собівартістю. У липні на ринок було завезено великий обсяг ресурсу, а попит залишається на мінімальному рівні», — каже один з опитаних трейдерів.

Нагадаємо, згідно з даними «А-95», обсяг імпорту моторних палив (бензин, ДП, автогаз) в Україну збільшився у липні на 125 тис. т у порівнянні з червнем-2022, до 779 тис. т. Основний приріст відбувся за рахунок постачання дизельного пального, імпорт якого у порівнянні з червнем 2022 р. збільшився на 75 тис. т (+16%), до 560 тис. т.