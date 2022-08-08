Сильное падение економической активности привело значительному снижению спроса на топливо. Продукт есть, а спроса на него нет.

В начале августа оптовые цены на нефтепродукты продолжили падать. В пятницу, 5 августа, в среднем по стране бензины А-95 в опте можно было приобрести за 46,5 грн/л, что на 2 грн/л (на 4%) ниже недели назад. Дизельное топливо в среднем за неделю потеряло 3 грн/л (6%) и продавалось на уровне 45,75 грн/л.

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Бензин 5 августа предлагался на рынке в пределах ценового диапазона 45-49 грн, снизившись за неделю на 2-3 грн/л. Минимальная цена была зафиксирована на юге – 45 грн/л. Несколько дороже бензин можно было приобрести в западных областях – за 47 грн/л, а с продвижением в глубь страны цена выросла до 49 грн/л.

Диапазон торговли дизельным топивом был шире - 42-48 грн/л. Это на 3-4 грн/л дешевле, чем неделю назад.

«Цена продолжает падать, с такими темпами на следующей неделе будем торговать по себестоимости. В июле на рынок был поставлен большой объем ресурса, а спрос остается на минимальном уровне», – говорит один из опрошенных трейдеров.

Напомним, согласно данным А-95, объем импорта моторных топлив (бензин, ДТ, автогаз) в Украину увеличился в июле на 125 тыс. т по сравнению с июнем-2022, до 779 тыс. т. Основной прирост произошел за счет поставки дизельного горючего, импорт которого по сравнению с июнем 2022 г. увеличился на 75 тыс. т (+16%), до 560 тыс. т.