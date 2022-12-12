Минулого тижня ціни на пальне у гуртових закупках зростали. Як наслідок ціни на АЗС також йдуть у гору.

Вартість оптових партій бензинів і ДП на минулого тижня зросла на 0,75 грн/л. Так, 9 грудня автомобільні партії бензину А-95 можна було придбати за 43,75 грн/л, ДП – за 52,25 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

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Гуртові партії бензину А-95 пропонувалися в ринок у п'ятницю в діапазоні 40-44 грн/л, а порівняно з 2 грудня торговельний коридор додав 0,5-1 грн/л. Між тим, здорожчання було зафіксоване у минулий понеділок, після чого протягом усього тижня середня ціна була стабільною – 43,75 грн/л. Трейдери казали, що кількість пропозицій залишалась обмеженою.

Наприкінці тижня на гуртовий ринок повернулася позиція бензину А-92 за ціною 41,50 грн/л, а з останніх торгів цим ресурсом його вартість зросла на 0,5 грн/л.

Приблизно таким же був перебіг подій на «дизельному ринку». Ціна зросла на 0,75 грн/л на початку тижня, потім була стабільною, а у п'ятницю додала ще 0,25 грн/л. Продукт пропонувався у межах 49,5-54 грн/л, що на 0,5-1 грн/л вище від торговельного діапазону 2 грудня.

«Відчувається нестача пропозицій, це створює своєрідний протихід: ціни тримаються попри зниження котирувань на зовнішніх ринках більш ніж $150/т», — каже співрозмовник enkorr. З його слів, ціна почне падати, щойно ринок відчує насичення.