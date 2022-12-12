На прошлой неделе цены на горючее в оптовых закупках росли. Как следствие цены на АЗС также идут в гору.

Стоимость оптовых партий бензинов и ГП на прошлой неделе выросла на 0,75 грн/л. Так, 9 декабря автомобильные партии бензина А-95 можно приобрести за 43,75 грн/л, ГП – за 52,25 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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Оптовые партии бензина А-95 предлагались в рынок в пятницу в диапазоне 40-44 грн/л, а по сравнению со 2 декабря торговый коридор прибавил 0,5-1 грн/л. Между тем, удорожание было зафиксировано в минувший понедельник, после чего в течение всей недели средняя цена была стабильной – 43,75 грн/л. Трейдеры говорили, что количество предложений оставалось ограниченным.

В конце недели на оптовый рынок вернулась позиция бензина А-92 по цене 41,50 грн/л, а из последних торгов этим ресурсом его стоимость выросла на 0,5 грн/л.

Приблизительно таким же был ход событий на «дизельном рынке». Цена выросла на 0,75 грн/л в начале недели, затем была стабильной, а в пятницу прибавила еще 0,25 грн/л. Продукт предлагался в пределах 49,5-54 грн/л, что на 0,5-1 грн/л выше торгового диапазона 2 декабря.

«Ощущается нехватка предложений, это создает своеобразный противоход: цены держатся, несмотря на снижение котировок на внешних рынках более $150/т», — говорит собеседник enkorr. По его словам, цена начнет падать, как только рынок почувствует насыщение.