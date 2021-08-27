Бензини і ДП здешевшали в роздробі через нові умови держрегулювання.

Сьогодні, 27 серпня, середня ціна по країні бензину А-92 знизилася на 17 коп./л і склала 28,92 грн/л, бензин А-95 здешевшав на 21 коп./л – до 29,75 грн/л, а дизельне паливо – на 13 коп./л, до 27,96 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

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Зниження цін стало результатом штучного коригування вартості палив відповідно до постанови уряду про граничну торговельну націнку.

Зокрема, на зміну граничних цін відреагували мережі Shell і KLO. Компанії знизили ціну на дизельне пальне на 53 і 65 коп./л, до 28,11 і 27,89 грн/л відповідно. "Двійка" й "п'ятірка" звичайних марок на станціях цих мереж здешевшали на 1-1,14 грн/л.

SOCAR опустив ціну тільки на бензини: А-92 здешевшав до 29,98 грн/л, А-95 - до 30,53 грн/л. Усі види палива здешевшали на 50 коп./л на станціях мережі UPG.

Такі мережі як "БРСМ-Нафта", "Паралель", "Автотранс", "Нефтек", BVS, "Рур груп", "Олас" та ін. знизили ціни на пальне в межах 0,25-1,2 грн/л.