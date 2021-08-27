Бензины и ДТ подешевели в рознице из-за новых условий госрегулирования.

Сегодня, 27 августа, средняя цена по стране бензина А-92 снизилась на 17 коп./л и составила 28,92 грн/л, бензин А-95 подешевел на 21 коп./л – до 29,75 грн/л, а дизельное топливо – на 13 коп./л, до 27,96 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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Снижение цен стало результатом искусственной корректировки стоимости топлива в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на изменение предельных цен отреагировали сети Shell и KLO. Компании снизили цену на дизельное топливо на 53 и 65 коп./л, до 28,11 и 27,89 грн/л соответственно. "Двойка" и "пятерка" обычных марок на станциях этих сетей подешевели на 1 – 1,14 грн/л.

SOCAR опустил цену только на бензины А-92, который подешевел до 29,98 грн/л, А-95 – до 30,53 грн/л. Все виды топлива подешевели на 50 коп./л на станциях сети UPG.

Такие сети как "БРСМ-Нафта", "Параллель", "Автотранс", "Нефтек", BVS, "Рур групп", "Олас" и др. снизили цены на топливо в пределах 0,25 – 1,2 грн/л.