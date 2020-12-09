Вартість пального на українських АЗС буде зростати. Головні причини: коливання курсу гривні та дорожчання нафти.

За перший тиждень грудня українські АЗС лише піднімають вартість бензину та дизельного пального.

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Експерт Геннадій Рябцев в коментарі для Comments.ua розповів, чого варто очікувати з цими видами пального найближчим часом та чому саме відбувається подорожчання.

"Корекція можлива у тих трейдерів, які поки не міняли цінники, таких достатньо. В основному це невеликі регіональні мережі. В середньому по країні роздрібні ціни на бензин і дизпаливо підвищаться ще на 15-20 копійок за літр", - зазначив Рябцев.

Експерти кажуть, що головним фактором подорожчання нафтопродуктів є підвищення світових цін на нафту. Котирування наблизилися до 50 дол/барель, в жовтні було 35-37 дол/барель. Що стосується України - вплинув на ціни ще і зростання курсу євро, який підвищується швидше, ніж курс долара.

Варто зазначити, що станом на сьогодні ціна пального А-98 в Києві сягає 28,87 грн за літр, А-95 - 24,49 грн за літр, А-92 - 24,09 грн за літр.