Вчора низка регіональних операторів роздрібного ринку підвищили вартість пального в межах 10-50 коп. за літр.

Зокрема, всі види пального на станціях мережі "Паралель" подорожчали на 50 коп. за літр: бензин марки А-92 подорожчав до 26,08 грн за літр, А-95 – до 27,08 грн за літр, ДП – до 26,08 грн за літр. На стільки ж підняла ціни Route 20.

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У мережі SUN OIL бензини подорожчали на 43 коп. за літр, ДП – на 10 коп. за літр. Так, ціна бензину А-92 зросла до 21,78 грн за літр, А-95 – до 22,78 грн за літр, ДП – до 21,96 грн за літр. "БРСМ-Нафта" і Motto підняли ціну на дизпальне на 20 і 30 коп. за літр, до 12,29 і 12,28 грн за літр відповідно в Дніпропетровській області. Такі мережі як "Фактор" та Luxwen підняли ціни 30-40 коп. за літр.

Нагадаємо, пальне в роздрібних мережах почало дорожчати минулого тижня. Основний чинник, який вплинув на збільшення його вартості, – зміна курсу гривні щодо долара та євро. Також має місце зростання світових цін на нафту і нафтопродукти. Так, за тиждень світові ціни на нафту виросли на 9%, до $47/бар., а вартість нафтопродуктів у Європі – на 9-10%.

Зміна роздрібних цін на бензини й ДП на АЗС з 2 по 3 грудня 2020 р., грн за літр: