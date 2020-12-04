Вчера ряд региональных операторов розничного рынка повысил стоимость горючего в пределах 10-50 коп. за литр.

В частности, все виды горючего на станциях сети "Параллель" подорожали на 50 коп. за литр: бензин марки А-92 подорожал до 26,08 грн за литр, А-95 – до 27,08 грн за литр, ДТ – до 26,08 грн за литр. На столько же подняла цены Route 20.

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В сети SUN OIL бензины подорожали на 43 коп. за литр, ДТ – на 10 коп. за литр. Так, цена бензина А-92 выросла до 21,78 грн за литр, А-95 – до 22,78 грн за литр, ДТ – до 21,96 грн за литр. "БРСМ-Нафта" и Motto подняли цену на дизтопливо на 20 и 30 коп. за литр, в 12,29 и 12,28 грн за литр соответственно в Днепропетровской области. Такие сети как "Фактор" и Luxwen подняли цены 30-40 коп. за литр.

Напомним, топливо в розничных сетях начало дорожать на прошлой неделе. Основной фактор, который повлиял на увеличение его стоимости – изменение курса гривны относительно доллара и евро. Также важен рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, за неделю мировые цены на нефть выросли на 9%, до $ 47/барр., А стоимость нефтепродуктов в Европе – на 9-10%.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 2 по 3 декабря 2020, грн за литр: