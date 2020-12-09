Стоимость топлива на украинских АЗС будет расти. Главные причины: колебание курса гривны и удорожание нефти.

За первую неделю декабря украинские АЗС только поднимают стоимость бензина и дизельного топлива.

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Эксперт Геннадий Рябцев в комментарии для Comments.ua рассказал, чего стоит ожидать с этими видами топлива в ближайшее время и почему именно происходит удорожание.

"Коррекция возможна в тех трейдеров, которые пока не меняли ценники, таких достаточно. В основном это небольшие региональные сети. В среднем по стране розничные цены на бензин и дизтопливо повысятся еще на 15-20 копеек за литр", – отметил Рябцев.

Эксперты говорят, что главным фактором подорожания нефтепродуктов является рост мировых цен на нефть. Котировки приблизились к 50 долл/баррель, в октябре было 35-37 долл/баррель. Что касается Украины – повлиял на цены еще и рост курса евро, который повышается быстрее, чем курс доллара.

Стоит отметить, что на сегодня цена горючего А-98 в Киеве достигает 28,87 грн за литр, А-95 – 24,49 грн за литр, А-92 – 24,09 грн за литр.