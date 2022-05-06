Кабмін підняв максимальну ціну ДП до 42,63 грн/л, бензину до 37,69 грн/л. Проте ситуація з дефіцитом залишається актуальною.

5 травня Мінекономрозвитку України оприлюднило оновлену інформацію про розрахунки середньої вартості бензину та дизпального на АЗС на першу декаду травня.

Читайте також: Коли закінчиться дефіцит пального в Україні?

Згідно з даними відомства, на підставі розрахунків НАК “Нафтогаз України” визначено середню вартість 1 л дизпального (ULSD, 10 ppm), яка склала 35,63 грн (+1,97 грн/л до 22 квітня), та 1 л бензину А-95 (Gasoline, 10 ppm) – близько 29,55 грн (+1,64 грн/л).

Відповідно, з урахуванням встановленої граничної торгової націнки, яка згідно з постановою уряду про держрегулювання цін має не перевищувати 7 грн/л (раніше 5 грн/л) на ДП, та 6,50 грн/л (раніше 4,55 грн/л) на бензині, – гранична вартість пального зросла, до 42,63 (+3,97 грн/л) та 37,69 грн/л (+3,59 грн/л) відповідно.

Максимально дозволена ціна преміальних і брендованих марок ДП та бензину становить 44,77 та 39,57 грн/л відповідно.