Кабмин поднял максимальную цену на ДТ до 42,63 грн/л, бензина – до 37,69 грн/л. Однако ситуация с дефицитом остается актуальной.

5 мая Минэкономразвития Украины обнародовало обновленную информацию о расчетах средней стоимости бензина и дизтоплива на АЗС на первую декаду мая.

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Согласно данным ведомства, на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины" определена средняя стоимость 1 л дизтоплива (ULSD, 10 ppm), которая составила 35,63 грн (+1,97 грн/л до 22 апреля), и 1 л бензина А -95 (Gasoline, 10 ppm) – около 29,55 грн (+1,64 грн/л).

Соответственно, с учетом установленной предельной торговой наценки, которая согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна не превышать 7 грн/л (ранее 5 грн/л) на ДТ и 6,50 грн/л (ранее 4,55 грн/л) на бензин, – предельная стоимость горючего выросла, до 42,63 (+3,97 грн/л) и 37,69 грн/л (+3,59 грн/л) соответственно.

Максимально разрешенная цена премиальных и брендированных марок ДТ и бензина составляет 44,77 и 39,57 грн/л соответственно.