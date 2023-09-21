Збільшення податків та зростання цін на нафту призводить до подорожчання пального на українських АЗС.

У період з 20 по 21 вересня середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 16 копійок – до 54,65 грн/л. Бензин А-95+ здорожчав на 25 копійок — до 57,49 грн/л, а дизельне пальне — на 0,17 грн/л, до 54,49 грн/л.

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Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема, на «Укрнафті» бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 1 грн/л: А-95 і ДП – до 53,90 грн/л, «п’ятірка» з покращеними показниками якості – до 55,90 грн/л.

Усі види пального додали 2 грн/л у мережі «Нефтек». А на «БРСМ-Нафта», U.GO, «Кворум» та інші підняли ціни на 0,2-0,5 грн/л.