Увеличение налогов и рост цен на нефть приводит к удорожанию горючего на украинских АЗС.

В период с 20 по 21 сентября средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 16 копеек – до 54,65 грн/л. Бензин А-95+ подорожал на 25 копеек – до 57,49 грн/л, а дизельное топливо – на 0,17 грн/л, до 54,49 грн/л.

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Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на «Укрнафте» бензины марки А-95, А-95-премиум и дизельное топливо подорожали на 1 грн/л: А-95 и ДТ – до 53,90 грн/л, «пятерка» с улучшенными показателями качества – до 55,90 грн/л.

Все виды горючего прибавили 2 грн/л в сети «Нефтек». БРСМ-Нефть, U.GO, Кворум и другие подняли цены на 0,2-0,5 грн/л.