Чиновники обіцяють подолати дефіцит пального, викликаний знищеною паливною інфраструктурою та державним регулюванням цін.

Учасники паливного ринку України вже законтрактували 72 тис. тонн бензину та 253 тис. тонн дизеля на європейському ринку, крім того, на наших заправках уже є американське паливо. Про це розповіла міністр економіки Юлія Свириденко.

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За її словами, різкого стрибка ціни через це чекати не варто, оскільки чинне держрегулювання цін чиновники скасовувати не збираються.

Також Свириденко розповіла, що Україна щомісяця потребує таких обсягів пального:

100 тис. тонн бензину;

250 тис. тонн дизпалива;

70 тис. тонн скрапленого газу.

Міністр запевнила, що з кожним тижнем ситуація з дефіцитом вирівнюватиметься, оскільки Україна вже домовилася про збільшення транзиту пального через Польщу з 60 до 250 тис. тонн на місяць.

Ну думку чиновників боротьбі з дефіцитом допоможе митне оформлення палива на кордоні поза чергою та скасування польською стороною обов'язкового дозволу на в'їзд автоцистерн з України.