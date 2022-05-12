Чиновники обещают преодолеть дефицит горючего, вызванный уничтоженной топливной инфраструктурой и государственным регулированием цен.

Участники топливного рынка Украины уже законтрактовали 72 тыс. тонн бензина и 253 тыс. тонн дизеля на европейском рынке, кроме того, на наших заправках уже есть американское топливо. Об этом рассказала министр экономики Юлия Свириденко.

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По ее словам, резкого скачка цены из-за этого ждать не стоит, поскольку действующее госрегулирование цен чиновники отменять не собираются.

Также Свириденко рассказала, что Украина ежемесячно нуждается в таких объемах топлива:

100 тыс. тонн бензина;

250 тыс. тонн дизтоплива;

70 тыс. тонн сжиженного газа.

Министр заверила, что с каждой неделей ситуация с дефицитом будет выравниваться, поскольку Украина уже договорилась об увеличении транзита горючего через Польшу с 60 до 250 тыс. тонн в месяц.