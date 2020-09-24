Про це попередили в спільноті "Київ Паркувальний".

За порушення правил стоянки в Києві не завжди евакуюють автомобіль. Якщо машина не заважає іншим учасникам дорожнього руху, її евакуювати не мають права. Якщо інспектор з паркування зафіксував порушення правил стоянки, але автомобіль не заважає нікому, його власнику випусують штраф. Така практика, що часто використовується за кордоном, тепер дійшла і до України.

Тимчасове затримання транспортних засобів (евакуація) здійснюється у випадках, якщо розташування транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху. Підстава — Постанова КМУ від 14.11.2018 № 990.

В інших випадках порушень правил дорожнього руху транспортний засіб не евакуюється.

Нагадаємо, у скільки обійдеться забрати авто зі штрафмайданчика.