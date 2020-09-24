Об этом предупредили в сообществе "Киев Парковочный".

За нарушение правил стоянки в Киеве не всегда эвакуируют автомобиль. Если машина не мешает другим участникам дорожного движения, ее эвакуировать не имеют права. Если инспектор по парковке зафиксировал нарушение правил стоянки, но автомобиль не мешает никому, его владельцу выписывают штраф. Такая практика часто используется за рубежом, теперь дошла и до Украины.

Временное задержание транспортных средств (эвакуация) осуществляется в случаях, если размещение транспортного средства существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения. Основание – Постановление КМУ от 14.11.2018 № 990.

В других случаях нарушений правил дорожного движения транспортное средство не эвакуируется.

Напомним, во сколько обойдется забрать авто со штрафплощадки.