Загальний парк електромобілів та гібридів в Україні вже перевищив 100 тис. авто і їхня кількість продовжує збільшуватись.

Як повідомляє AUTO-Consulting, в Україні стрімкими темпами розвиваються ринки електромобілів та гібридних авто. Якщо продажі електричок перетнули 5-відсотковий психологічний бар’єр і досягли долі в 11,1%, гібриди також не втрачають своєї популярності та займають долю ринку в 11,8% в липні, а за період з початку року на долю гібридних авто прийшлося майже 13% (рік тому було 11%).

Читайте також: Перший електромобіль Toyota виявився бракованим: виробник викуповує їх у власників

Згідно зі звітами, сумарний парк електромобілів та гібридів в Україні переступив важливу психологічну позначку в 100 тис. автомобілів. Тобто більше 100 тис. українців обрали для себе автівки на нетрадиційному джерелі живлення.

При цьому на долю електрокарів приходиться майже 40 тис. автомобілів, на долю гібридів – більше 60 тис. Відзначимо, що на початок 2022 року загальна кількість автомобілів з альтернативними джерелами живлення складала 87,7 тис. одиниць. Електрокарів з початку року побільшало на 6 тис. одиниць, гібридів – на 7 тис. Сумарний приріст - +13 тис. автомобілів, що становить +15% збільшення автопарку у порівнянні з початком поточного року.

Відзначимо, що найбільш популярними марками на ринку електромобілів є Nissan (41% автопарку), Tesla (15%), Renault (8%), Volkswagen (5%) та Chevrolet (5%). Серед найпопулярніших гібридів лідирує Toyota (46%), Lexus (11%), Ford (8%), Chevrolet (6%) та Honda (5%).

Найбільше електрокарів зареєстровано в Києві та області – 28% парку, в Одеській області знаходиться 13% всіх електромобілів країни, в Харківські області – 10%. В Дніпропетровській та Львівській областях – 8% та 7% відповідно.

Щодо гібридів, то регіональний розподіл наступний: Київ та область – 55% від автопарку гібридів, в Одеській області – 22%, Харківській - 12%. В Дніпропетровській та Львівській областях – 11% та 9% відповідно.