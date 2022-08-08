Общий парк электромобилей и гибридов в Украине уже превысил 100 тыс. автомобилей и их количество продолжает увеличиваться.

Как сообщает AUTO-Consulting, в Украине стремительными темпами развиваются рынки электромобилей и гибридных автомобилей. Если продажи электричек пересекли 5-процентный психологический барьер и достигли доли в 11,1%, гибриды также не теряют своей популярности и занимают долю рынка в 11,8% в июле, а за период с начала года на долю гибридных авто пришлось почти 13% (год назад было 11%).

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Согласно отчетам, суммарный парк электромобилей и гибридов в Украине перешагнул важную психологическую отметку в 100 тыс. автомобилей. То есть более 100 тыс. украинцев выбрали для себя авто на нетрадиционном источнике питания.

При этом на долю электрокаров приходится почти 40 тыс. автомобилей, на долю гибридов – более 60 тыс. Отметим, что к началу 2022 года общее количество автомобилей с альтернативными источниками питания составляло 87,7 тыс. единиц. Электрокаров с начала года увеличилось на 6 тыс. единиц, гибридов – на 7 тыс. Суммарный прирост – +13 тыс. автомобилей, что составляет +15% увеличения автопарка по сравнению с началом текущего года.

Наиболее популярными марками на рынке электромобилей являются Nissan (41% автопарка), Tesla (15%), Renault (8%), Volkswagen (5%) и Chevrolet (5%). Среди популярнейших гибридов лидирует Toyota (46%), Lexus (11%), Ford (8%), Chevrolet (6%) и Honda (5%).

Больше электрокаров зарегистрировано в Киеве и области – 28% парка, в Одесской области находится 13% всех электромобилей страны, в Харьковские области – 10%. В Днепропетровской и Львовской областях – 8% и 7% соответственно.

Что касается гибридов, то региональное распределение следующее: Киев и область – 55% от автопарка гибридов, в Одесской области – 22%, Харьковской – 12%. В Днепропетровской и Львовской областях – 11% и 9% соответственно.