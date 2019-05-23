Це їхня відповідь матусі хлопця, яка занадто тисла на нього, вимагаючи онуків.

Фотографії викликають посмішку, але водночас і суперечливі почуття. Їх зробила у студії South Valley Photography парочка зі штату Юта Брейден Томічік та його дружина Пейтон.

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“Немовля” на їхніх сімейних фото – це суперчарджер Eaton. Колискою для нього буде помаранчевий Ford Mustang 2007 року. Та навряд чи новозпечена бабуся захоче поколихати дитя.

Фото: родинна фотосесія Брейденів / South Valley Photography

“Ми хотіли б привітати цей нагнітач у нашій родині! Для нас навіть його пронизливе верещання буде в радість!”, – жартують автолюбителі.



Фото: Ford Mustang родини Брейденів / South Valley Photography

“Ідея народилась завдяки моїй матері, яка тиснула на мене і мою дружину, підганяючи нас народити їй онуків. Та ми з дружиною поки що більше тішимось нашою машиною і вона для нас як дитина”, – додав Брейден у листуванні з Девідом Трейсі з Jalopnik.

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