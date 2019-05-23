Это их ответ маме парня, которая слишком давила на него, требуя внуков.

Фотографии вызывают улыбку, но одновременно и противоречивые чувства. Их сделала в студии South Valley Photography парочка из штата Юта Брэйден Томичик и его жена Пейтон.

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“Младенец” на их семейных фото – это суперчарджер Eaton. Колыбелью для него будет оранжевый Ford Mustang 2007 года. Но вряд ли новоиспеченная бабушка захочет поукачивать дитя.

Фото: семейная фотосессия Брейденов / South Valley Photography

“Мы хотели бы поздравить этот нагнетатель в нашей семье! Для нас даже его пронзительное верещание будет в радость!” – шутят автолюбители.



Фото: Ford Mustang родини Брейденов / South Valley Photography

“Идея родилась благодаря моей матери, которая давила на меня и мою жену, подгоняя нас родить ей внуков. И мы с женой пока больше радуемся нашей машиной, и она для нас как ребенок”, – добавил Брейден в переписке с Дэвидом Трейси из Jalopnik.

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