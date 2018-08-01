Вигадника вже заарештувала місцева поліція.

Цього тижня відеоролик з “інноваційною” системою транспортування пасажира став найпопулярнішим у соцмережах серед турецьких користувачів. Ви також мусите це побачити!

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Інцидент трапився у районі Яйлакент в Цанкірі, повідомляє Hurriyet Daily News. Водій пасажирського мікроавтобуса примотав до дверцят багажника свого автомобіля жінку і виїхав на дорогу. Випадкові свідки зняли безглуздий вчинок турка на відео і поширили у соцмережах, де на запис натрапили поліцейські. Дуже швидко водія на ім’я Ідріс К. було затримано.

Невідомо, яке покарання чекає на “винахідника” за турецькими законами, та у більшості країн таке транспортування пасажирів є незаконним і суворо переслідується. Принаймні в Україні це точно заборонено, тож якщо ви подумали, що це гарний спосіб доправити тещу на дачу – подумайте ще раз.

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