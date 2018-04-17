Автомобілі та їх екіпажі вже приступили до роботи на вулицях.

Електрокари Nissan Leaf нового покоління були передані поліцейському департаменту міста Фукуока у Японії. Поліцейські на електрокарах будуть не лише переслідувати порушників і злочинців, а й попереджати незаконну діяльність.

22 електромобіля були надані компанією Nissan префектурі Фукуока у рамках програми Blue Pato. Ця програма передбачає проведення просвітницької діяльності серед населення – поліцейські спілкуватимуться з місцевими жителями, появнюючи різноманітні тонкощі законів та застерігаючи від участі у “темних” справах.

Звичайно, Nissan Leaf будуть використовуватись і як звичайні патрульні автомобілі. Останнім часом усе частіше з’являється інформація про те, що електрокари ставлять на службу поліції у різних куточках світу.

Тим часом автопарк українських патрульних, хоч іноді і поповнюється новими автомобілями, сучасним назвати важко. А з гібридних Prius, що стоять на службі нашої поліції, третина виведена з ладу.

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