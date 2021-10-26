Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт змін до Правила дорожнього руху, котрі набудуть чинності вже 1 листопада. Розповідаємо про ключові нововведення.

Переважна більшість нововведень пов’язана з розширенням прав та свобод для велосипедистів. Також передбачається введення нових дорожніх знаків та розмітки.

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Велика частина змін пов'язана з рухом велосипедистів:

дається нове визначення велосипедної доріжки

вперше вводяться поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду.

детально регламентується, як повинні переміщатися велосипедисти, вказані їх права та обов'язки.

регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.

Нові знаки

З'являться нові дорожні знаки: житлової зони, пішохідної доріжки, початку населеного пункту і його закінчення, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборони руху транспортних засобів та інші.

Нова розмітка

Вводиться нова розмітка для позначення “лежачого поліцейського”, виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки, перед виходами з території шкіл, яка вказує місце концентрації ДТП, для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо. До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.

У ПДР змінено вимоги щодо крайової дорожньої розмітки у відповідності до положень ДСТУ 2587:2021, де крайової є лише розмітка 1.2, яка в залежності від дозволеної швидкості руху може бути різної ширини.