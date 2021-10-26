Кабинет Министров Украины принял проект изменений в Правило дорожного движения, которые вступят в силу уже 1 ноября. Рассказываем о ключевых нововведениях.

Подавляющее большинство новшеств связано с расширением прав и свобод для велосипедистов. Также предполагается ввод новых дорожных знаков и разметки.

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Большая часть перемен связана с движением велосипедистов:

дается новое определение велосипедной дорожки

впервые вводятся понятия велосипедной полосы и велосипедного переезда.

подробно регламентируется, как должны перемещаться велосипедисты, указаны их права и обязанности.

регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.

Новые знаки

Появятся новые дорожные знаки: жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его окончание, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запреты движения транспортных средств и другие.

Новая разметка

Вводится новая разметка для обозначения "лежащего полицейского", выделенных парковочных мест вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке, перед выходами с территории школ, указывающей место концентрации ДТП, для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.п. К действующей вертикальной разметке прилагается новая: желто-красная.

В ПДД изменены требования к краевой дорожной разметке в соответствии с положениями ДСТУ 2587:2021, где краевой есть только разметка 1.2, которая в зависимости от разрешенной скорости движения может быть разной ширины.